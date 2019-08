Antal løbere til Dammen Rundt synker

162 løber gennemførte torsdag Dammen Rundt. Ifølge næstformand i Orienteringsklubben HTF, Jønne Andersen, havde de regnet med flere.

- Når jeg snakker med deltagerne, så forstår de ikke, at der ikke kommer flere med den smukke natur de løber i, siger Jønne Andersen.

Men selvom antallet ikke var, hvad de havde regnet med, så var de alligevel godt tilfredse med deltagerantallet. Ifølge Jønne Andersen er der en generel tendens til at motionsløb i området ikke kan tiltrække ligeså mange gæster, som de plejer. Han mener, at et for stort udbud af motionsløb i området er en delvis grund til, der kommer færre løbere til Dammen Rundt.

Ifølge Jønne Andersen så holder de ikke op med at arrangere motionsløb lige foreløbigt. Men han har dog alligevel sat en grænse for, hvor få tilmeldte der skal være for at de aflyser.

- Vi skal ikke under 100. Så synes vi ikke, at det er sjovt længere, siger han.