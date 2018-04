Ansatte fik forbud mod selfies - også i frokostpausen

Torsdag var der lagt op til en happening i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, hvor offentligt ansatte landet over blev opfordret til at tage en selfie kl. 11.55 med teksten "En løsning for alle" og publicere den på de sociale medier. Det fik de imidlertid forbud mod i Haderslev.

HADERSLEV: På de sociale medier, blandt andet Facebook, myldrede det torsdag eftermiddag frem med billeder og selfies af offentligt ansatte forsynet med plancher med budskabet: "En løsning for alle". Billeder, der landet over var taget klokken 11.55. Der var dog langt mellem billederne fra Haderslev Kommune, fordi her havde kommunens direktion aftenen før valgt at udstede forbud mod happeningen. I et brev til medarbejderne lød det blandt andet: "Vi er i løbet af onsdagen blevet opmærksomme på, at der torsdag påtænkes gennemført en happening blandt ansatte i forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger. Vi har stor forståelse for at man gerne vil lave forskellige events i forbindelse med igangværende overenskomstforhandlinger. Vi kan imidlertid ikke tillade, at der arrangeres faglige events i løbet af arbejdstiden - heller ikke i frokostpausen. Såfremt man som ansat ønsker at deltage i sådanne happenings og arrangementer må man med andre ord mødes enten før eller efter arbejdstid og uden for kommunens matrikler."

Den slags aktiviteter skal ikke foregå i arbejdstiden, og langt de fleste er ansat med betalt frokost, derfor kan det heller ikke foregå i forkostpausen, og slet ikke lige nu hvor der er strid/forhandling om den nye overenskomst. Kommunaldirektør i Haderslev Kommune

Ikke i arbejdstiden Haderslevs kommunaldirektør, Willy Feddersen, mener, forbuddet giver god mening: - Det var en happening organiseret af de faglige organisationer, og den slags aktiviteter skal ikke foregå i arbejdstiden, og langt de fleste er ansat med betalt frokost, derfor kan det heller ikke foregå i forkostpausen, og slet ikke lige nu hvor der er strid/forhandling om den nye overenskomst, siger Willy Feddersen. - Hvad så hvis der er medarbejdere, der går i Menu i frokostpausen og måske tager et billede af en agurk? - Altså det her handler om, at man skal prøve på at skille tingene ad. Vi har stor forståelse for, at man måske vil deltage i faglige happenings og events, men det skal altså forgå udenfor arbejdstid, og frokostpausen er arbejdstid for langt de fleste medarbejdere. - Andre steder i landet afviklede man happeningen, endda sammen med KL's chefforhandler Michael Ziegler, kunne det så ikke opleves som en smule småligt med et forbud? - Nej, det mener jeg ikke, og vi har i denne forbindelse fulgt den linje Kommunernes Landsforening, KL, har lagt, og KL varetager vores interesser i forhandlingerne. - Nogle mener, at KL dermed dikterer, hvad der sker i Haderslev Kommune, hvad siger du til det? KL dikterer ikke noget som helst, men varetager forhandlingerne på vores vegne. Det er heller ikke mit indtryk, at forbuddet har givet anledning til de store problemer blandt medarbejderne.

Tillidsfolk rettede ind Gyde Mortensen, der er FOAs fællestillidsrepræsentant, var en af de tillidsmænd, der måtte afblæse aktionen efter direktionen forbud. - Jeg synes det er ærgerligt, at direktionen har valgt at følge KL's linje og udstede forbud, men det tog vi til efterretning, og sendte straks en melding ud til vores folk, fordi vi, på vores side, har ingen interesse i at blæse en konflikt op, når vi endnu ikke er i konflikt. Lærerkredsens formand, Lars Pedersen, var heller ikke specielt stolt af aktionen. Det kom fredag frem i hans ugentlige nyhedsbrev: "Direktionen valgte, i samråd med KL, at nedlægge forbud mod aktiviteten i arbejdstiden. Det kan man mene om hvad man vil, men vi valgte altså omgående at meddele vores tillidsrepræsentanter, at opfordringen var trukket tilbage. Man kan mene - og det gør i hvert fald kredsformanden - at det er lidt småligt af direktionen, men vi må også gribe i egen barm og sige, at det nok ikke var vores hidtil bedste ide."