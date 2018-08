Anonym bilist var skabs-hampdyrker

HADERSLEV: Da det endelig lykkedes politiet at identificere en bilist fanget på et foto af en ATK-vogn, viste det sig, at han havde en del mere på samvittigheden end bare en fartbøde.

Betjentene troppede onsdag formiddag op på den 22-årige mands bopæl på Christen Kolds Vej for at sigte ham for overtrædelse af færdselsloven. Men da der lugtede umiskendeligt af hash, blev boligen ransaget. Betjentene fandt fire gram hash, en joint og et skab, hvor den unge mand dyrkede cannabis. Her stod fire planter.

De euforiserende stoffer blev beslaglagt, og han blev sigtet for besiddelse af dem.

Da han heller ikke havde noget kørekort, blev han også sigtet for at køre bil uden sådan et.