Anne er VERDENS største Christopher-fan

Anne Tækker fra Haderslev er den person i verden, der har været til flest livekoncerter med sangeren Christopher. Hun får tit en snak og et knus af sit idol, som sender hende en personlig hilsen hvert år på hendes fødselsdag.

HADERSLEV: Væggene er hvide. Bortset fra en indrammet hilsen i vindueskarmen er der intet i Anne Tækkes værelse, der vidner om, at her bor verdens største Christopher fan. - I det andet hus, vi boede i, havde jeg væggene klistret til med plakater af ham, men den fase er jeg kommet over, fortæller den 20-årige Anne Tækker. Hendes passion for Christopher opstod for knap syv år siden, hvor hun første gang hørte ham synge på Kløften Festival. Han rørte hendes hænder og kastede et håndklæde ned fra scenen, som hun greb. - Det er hans musik og hans personlighed. Han er bare så nærværende, smilende og udadvendt hele tiden. Selv om han er træt, kan man ikke mærke det på ham. Han fyrer den altid af, siger Anne Tækker. Hun har ofte sin søster Mette Tækker og nogle gange også sin mor Charlotte Tækker med til koncerterne med Christopher. - Han siger altid "Hej Tækker-piger", når han ser os, tilføjer Anne, som bruger alle sine sparepenge på at følge Christopher. - Jeg har også været i Tyskland og Tyrkiet to gange for at høre ham. Jeg overvejede tage til Kina, da han var dernede og give koncerter, men hans tour-manager Emil frarådede mig at tage derned, fordi forholdene er helt anderledes, fortæller Anne Tækker. Fem gange har hun vundet et personligt møde med Christopher i forbindelse med hans koncerter. - Den første gang, jeg vandt et møde med ham, var kæmpestort. Jeg fik også lov til at komme op på scenen og se ham, fortæller Anne Tækker. Hun viser en video på telefonen fra dengang, hun ramte koncert nummer 100 med Christopher. Det var den 19. august 2018 i Mølleparken i Sønderborg, hvor Christopher sagde hendes navn på scenen og dedikerede en sang til sin allerstørste fan. - Han kom også ned og gav mig et knus og et kys på kinden, fortæller Anne.

Anne Tækker har netop været ved sin 126. koncert med Christopher. Skabe og skuffer er fyldt med souvenirs og fotografier fra oplevelserne. Foto: Jacob Schultz

Bruger alle sine penge på Christopher Koncerten til årets SMUK-festival var hendes koncert nummer 126 med Christopher. Anne tog kun derop for at se ham. - Jeg er jo over det hele. De penge, jeg tjener, har jeg kun brugt på ham. Det er det, jeg har prioriteret mine penge på i stedet for at gå i byen , siger Anne, som blev HF- student i sommer. - Lige da jeg var blevet student, så havde han (Christopher) min hue på oppe på scenen, fortæller Anne. Under sit studie har hun blandt andet arbejdet i fakta, og lige nu arbejder hun på et bosted. Til februar skal hun i gang med at læse til sygeplejerske i Vejle. Men hun vil altid følge Christopher. - Min familie har været rigtig gode til at støtte mig og hjælpe mig. Jeg har også en håndfuld andre fans, som jeg er blevet gode venner med, siger Anne Tækker. Hun understreger, at hun aldrig har drømt om at blive gift med Christopher. Nu er han også "optaget". - Selvfølgelig er der nogle fans, der er hoppet fra, fordi han er blevet gift. Men jeg vil altid blive ved med at følge ham. Jeg har selv en kæreste, og jeg er kun glad på Christophers vegne, fordi han har fundet kærligheden, fastslår Anne Tækker. Hun har ikke tal på hvor mange gange, hun har sovet i telt foran koncertstederne for at være sikker på at få en plads på første række. - Indtil nu har jeg brugt over 100.000 kroner på at følge Christopher. Det er mange penge, men det er pengene værd hver gang. Når man står der på første række sammen med sin søster og lytter til hans sange, så glemmer man alt derhjemme. Man har bare en fest, synes Anne Tækker.

Anne med T-shirten, hun havde på, da hun var til sin livekoncert nummer 100 med Christopher. Foto: Jacob Schultz

Rev håndtaget af i begejstring Hun skriver også om sit fanliv på de sociale medier og har omkring 2000 følgere på sin fanside på Instagram. - Når Christopher liker mine billeder, så bliver jeg bare glad. Før var det helt vildt, husker Anne. Hun husker især en episode, hvor hun kom til at dørhåndtaget af, fordi hun var så begejstret og ivrig efter at komme ned og fortælle sin mor, at Christopher havde liket et af hendes billeder. Alle i fan-miljøet ved godt, at Anne er superfan og kender Christopher. - Der er nogle, der følger efter mig efter koncerterne, fordi de også gerne vil møde Christopher, og de ved, at jeg altid kan finde backstage-området. Det kan godt være super-irriterede nogle gange, konstaterer Anne Tækker. Hun har med sine egne ord "sygt" mange ting med Christopher, men i dag er tingene gemt væk i kasser under sengen og i skabet. Hvad siger din kæreste til, at du er så vild med Christopher? - Han ved godt, at jeg ikke er interesseret i ham på den måde, siger Anne. Selv om livet forandrer sig, så ved hun én ting med sikkerhed: - Jeg bliver aldrig for gammel til at følge Christopher. Det vil jeg gøre til, jeg ikke kan mere!

Annes kæreste eje er de mange personlige hilsner, hun har fået af Christopher. Foto: Jacob Schultz

Christopher kalder fra højre Anne, storesøster Mette og mor Charlotte for "Tækker-pigerne". Trekløveret ses ofte sammen på første række under koncerterne, og de har flere gange mødt sangeren backstage. Privatfoto

Det var et stort øjeblik, da Christopher kom ned og gav Anne et knus og et kys på kinden i Mølleparken i Sønderborg. Privatfoto

Anne har flere håndklæder med Christophers armsved, og vandflasker med hans billede på. Foto: Jacob Schultz

Annes søster Mette til venstre er tit med til koncerterne som support. Her fjoller hun og Anne med Christopher efter en koncert. Privatfoto