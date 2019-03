Anne Louise indtager Caminoen

Erfaren journalist

Anne Louise Tranæs Didriksen er en erfaren tv-journalist, der begyndte sin karriere på TV2 Sporten i 1994 og siden kom til TV2 Østjylland. Hun har medvirket i en lang række programmer som "Helt Solgt" og "Go' Aften Danmark" og arbejder nu som freelance-journalist.

Selv om hun således er en garvet journalist, så er det første gang, at hun giver sig i kast med en så lang gåtur, og at skulle overnatte helt alene i det fri er også nyt for hende. I udsendelserne kan man dog se, at hun tager udfordringerne i stiv arm og ikke giver op. Hun går én rute per program - altså fra én kirke til en anden.

I udsendelserne medvirker også naturvejleder Trine Sørensen fra Naturstyrelsen Sønderjylland. Hun vil fortælle om caminoens flora og fauna.

Ved Klub Camino Haderslev Næs's generalforsamling konkluderede Anne Harving, da hun aflagde bestyrelsens beretning, at tv-udsendelserne formentlig vil skabe mere opmærksomhed om ruten og dermed flere gæster.