Ann-Katrin og Amour sagde farvel - men nye hf'ere myldrer ind

HADERSLEV: Amour Shina og Ann-Katrin Müller fik tre hurraråb, huen med det blå bånd på hovedet plus glæde over, at to års anstrengelser er belønnet med en hf-eksamen.

Synlighed

Næste skoleår begynder i alt 80 hf-elever fordelt på tre klasser på det toårige hf-kursus, hvor der sidst begyndte 67. Dermed går udviklingen den modsatte vej end på gymnasier i andre såkaldte yderområder.

Ruth Funder mener, at væksten skyldes, at skolen både er blevet mere synlig og samtidig arbejder ikke blot med elevernes faglighed, men også med deres personlige kompetencer og udvikling. Alt sammen for at fastholde de studerende.

Historisk har frafaldet på hf altid været meget højere end på det almene gymnasium, og elevernes sociale baggrund er ofte en anden end gymnasieelevernes.

Gymnasierektoren afviser, at den øgede tilstrømning skyldes, at det kriseramte VUC Syd skræmmer potentielle ansøgere væk fra sin hf-afdeling, fordi det har været nævnt, at institutionen er i fare for at gå konkurs.