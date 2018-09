Den 24. september 2016 uddelte Danskernes Parti dåser med hårlak til forbipasserende på Bispegade i Haderslev. Spraydåserne havde fået påklistret teksten "Asylspray" på den ene side. Bagpå stod der blandt andet: "Migranterne, der er kommet til Danmark under dække af at være "flygtninge", har forulempet danske piger og skabt utryghed."Der blev også uddelt flyers, hvor der blandt andet stod: "Derfor har vi givet dig en hårspray, som også svier i øjnene. Men du kan have den på dig, uden at risikere en bøde".

Racistisk hærværk

Om sagen i hans tilfælde kan udløse en ubetinget fængselsstraf, er da også tvivlsomt. Men Daniel Stokholm har, da han hed Daniel Carlsen, tidligere fået en betinget dom på tre måneder fængsel for en hændelse, hvor der blev malet nazistisk graffiti.

Da han senere blev tiltalt for overtrædelse af racismeparagraffen, ved blandt andet at have haft klistermærker med hagekort og teksten "Danmark for danskerne", og i et blogindlæg blandt andet havde skrevet om "racefremmede", og kaldt indvandrer for folk fra "lav IQ-lande", krævede anklageren kun en bødestraf. I den sag blev Daniel Carlsen dog frifundet i både by- og landsretten.

I oktober 2016 ransagede politiet Daniel Carlsens bopæl og beslaglagde de to sidste af hans asylsprays samt en flyer med tekst om asylsprayene.

I juni 2017 trak Daniel Carlsen sig fra politik, og Danskernes Parti nedlagde sig selv.

De tre medtiltalte er en 31-årig mand fra Kolding, en 50-årig mand fra Løgumkloster og en 58-årig mand fra Vojens.