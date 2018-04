Amerikanske F-16 mekanikere kan ikke få sygesikring

Udbetaling Danmark har givet to amerikanske flyspecialister afslag på sundhedskort. Det har ført en masse problemer med sig og kan i sidste ende koste dem deres job. Fighter Wing Skrydstrup kæmper ellers for at få flymekanikere nok.

SKRYDSTRUP: To amerikanske flymekanikere ansat på Fighter Wing Skrydstrup er kommet i klemme i regeldanmark. Christopher Sholar og Sean Murphy begge 44 år og begge med titel af flyspecialister har fået afslag på at få det særlige sundhedskort, som blandt andet gives til udlændinge med arbejde i Danmark, men med bopæl i udlandet. Begge bor lige syd for grænsen med deres tyske koner. Og selvom det næsten per automatik skulle udløse sundhedskortet, der giver de samme rettigheder som det gule sundhedskort, har de fået afslag på det. Sean Murphy havde faktisk kortet, men da han ville hjælpe sin kollega med at få et lignede kort, fik han sit inddraget, fordi Udbetaling Danmark opdagede, at han var flyttet fra Danmark til Tyskland. Nu tør de ikke nævne eksempler på andre, som de ved arbejder i Danmark og bor i udlandet, at frygt for at flere mister sundhedskortet. - Hos retshjælpen siger de, at vi er havnet i en gråzone. Det forstår jeg ikke. Jeg har arbejdet 11 år i Danmark. Tidligere var jeg hos Cimber. De sidste fire år har jeg arbejdet i Skrydstrup. Jeg har aldrig ligget Danmark til last. Jeg har ikke engang fået en parkeringsafgift, siger Sean Murphy 22. marts beordrede Udbetaling Danmark ham at klippe kortet over eller returnere det. Det har han endnu ikke gjort.

Sagen kort Fra borger.dk:Hvem har ret til det særlige sundhedskort?



Du kan få det særlige sundhedskort, hvis du ikke bor i Danmark, men er socialt sikret i Danmark.



Du er som hovedregel dansk socialt sikret, hvis du:



arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz



Hvis jeg bor i et EU/EØS-land eller Schweiz



Hvis du bor eller skal bo i et EU/EØS-land eller Schweiz og er statsborger i et af disse lande, kan du have ret til det særlige sundhedskort. Dette gælder også, hvis du er statsløs, konventionsflygtning eller familiemedlem til en EU/EØS-statsborger eller en schweizisk statsborger.



Du skal være dansk socialt sikret for at have ret til det særlige sundhedskort. Du er fx dansk socialt sikret, hvis du:



arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz

Betaler dansk skat Han har endda permanent opholdstilladelse i Danmark. Christopher Sholar har kun arbejdstilladelse i Danmark, da han lige er flyttet fra Norge til Flensborg. Begge betaler skat i Danmark. - Hvis det her ikke ændrer sig, er jeg nødt til at opgive mit job. Det er sørgeligt, for der er desperat mangel på flymekanikere, siger Christopher Sholar. Han måtte oven i købet vente flere måneder på at kunne tiltræde sit nye job, fordi arbejdstilladelsen trak i langdrag: - Jeg har brugt hele min opsparing på at vente på det job. Nu er begge tvunget til at købe en privat tysk sygesikring, så de kan få dækket sig selv og deres familier. Men det har Christopher Sholar ikke råd til, mens Sean Murphy måske kan få det til at løbe rundt. Begge kan dog klage over afgørelsen. Det har Christopher Sholar gjort, men han har endnu ikke fået svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Sean Murphy har endnu ikke klaget.

Har ret til sundhedskort Kontorchef i Styrelsen for Patientsikkerhed Søren Enggaard Stidsen er dog helt klar i mælet, da JydskeVestkysten spørger til reglerne: - Reglerne er sådan, at grænsearbejderen selv har ret til at få et særligt sundhedskort i Danmark, fx en person, som bor i Sverige og arbejder i Danmark. Grænsearbejderens familiemedlem, fx ægtefælle, har ikke ret til at få et særligt sundhedskort. Familiemedlemmet kan dog få et blåt EU-sygesikringskort fra Danmark, hvis familiemedlemmet ikke er omfattet af bopælslandets sygesikring. Det blå EU-sygesikringskort vil i denne situation give adgang til visse sundhedsydelser i Danmark. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Udbetaling Danmark.