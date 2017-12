Ambulancerne overskrider tidsgrænserne i Gram og Sommersted med flere minutter

Det tager i gennemsnit en ambulance over 11 minutter at nå ud til borgerne i Gram og Sommersted. Udvalget for sundhed og forebyggelse i Haderslev Kommune er ikke tilfredse og håber fremover på en bedre dialog med regionen.

- Man kan godt blive lidt blind og døv, hvis den samme kommune bliver ved med at sende breve med bekymringer. Men det er noget, som vi også fremover vil have fokus på, siger den afgående formand, som også får en plads i udvalget i de kommende fire år.

Sundhedsudvalget har flere gange sendt bekymringsbreve til Region Syddanmark, men fremover håber Preben Holmberg, at de kan mødes ansigt til ansigt for at etablere en bedre dialog.

- Jeg er ikke tilfreds. Det er ikke trygt at være borger i Sommersted og Gram, for alt over ni minutters ventetid kan have konsekvenser, siger han.

Den afgående formand for udvalget for sundhed og forebyggelse i Haderslev Kommune, Preben Holmberg (V), forklarer, at udvalget løbende holder øje med responstiderne.

De danske regioner skal selv sætte servicemål for, hvor lang tid borgerne maksimalt må vente. Den grænse er i Region Syddanmark blevet sat til 8,5 minutter, og dermed overskrider responstiderne for Gram og Sommersted altså regionens mål.

Responstiderne er ambulancernes udrykningstider - hvor lang tid det tager for ambulancerne at komme ud til borgerne. I Region Syddanmark er servicemålet for ambulancerne, at responstiden skal være maksimalt 8,5 minutter. I Haderslev Kommune bliver den grænse overholdt i Haderslev, Vojens og Bevtoft. Til gengæld ligger responstiden i Gram og Sommersted langt over grænsen på henholdsvis 11,7 minutter og 11,2 minutter. I Haderslev Kommune er der to ambulancer i Haderslev by og en enkelt i Vojens. I nærheden af kommunen er der placeret en akutbil i Rødding, en ambulance i Ribe, en ambulance i Toftlund, ligesom der er flere ambulancer i både Aabenraa og Kolding.

Tre ambulancer i kommunen

Den kommende udvalgsformand bliver den radikale Børge Koch. I de seneste fire år har han ligeledes været en del af udvalget, og han deler Preben Holmbergs bekymringer for de lange responstider.

Er det ikke bare et vilkår for at bo i områder langt væk fra de store byer?

- Man kan jo altid sige, at borgerne selv har valgt det, men de betaler jo sådan set den samme skat som alle andre, og så bør de også forvente den samme service, siger Børge Koch.

I alt er der i Haderslev Kommune tre ambulancer. To af dem er placeret i Haderslev by, mens den sidste holder i Vojens. Tidligere har kommunen også haft en akutbil, men den blev sparet væk sidste år.

- Der har ikke været meget dialog med regionen siden akutbilen blev taget, men vi vil ikke sidde med armene over kors. Vi vil trække i arbejdstøjet, og det håber vi, at regionen også vil, siger Børge Koch.

Han håber på, at en øget dialog kan være nøglen til at finde frem til nogle løsninger for at nedbringe responstiderne. Et konkret forslag fra den kommende formand er simpelthen at få en akutbil tilbage til kommunen, mens han nævner, at en anden mulighed er at kigge på bemandingen til den akutbil, der i dag er placeret i Rødding i Vejen Kommune.

- Jeg har været ked af det, lige siden snakken om at fjerne akutbilen startede. En akutbil løser ikke alt, men det har været en personlig kamp at sige, at det her er vigtigt, siger Børge Koch.

Responstiderne til borgere i postnumre tilhørende Bevtoft, Vojens og Haderslev by har i gennemsnit ventet i kortere tid end regionens grænse på 8,5 minutter.

- Vi skal som politikere værne om alle borgere, så det er ikke tilfredsstillende, at de skal vente i så lang tid i Gram og Sommersted. Vi skal kæmpe for hele Haderslev Kommune til det yderste hjørne, siger Preben Holmberg.