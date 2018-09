Den tyske ambassadør Andreas Meitzner og Israels ambassadør Benny Dagan var torsdag i Haderslev for at afsløre mindeplade for Gustav Schröder, der reddede 937 tyske jøders liv.

Under et massivt sikkerhedsopbud afslørede Israels ambassadør Benny Dagan sammen med Tysklands ambassadør Andreas Meitzner torsdag i silende regn en mindeplade på ejendommen Storegade 9 i Haderslev. På dansk, hebraisk, tysk og engelsk fortæller pladen, at her voksede Danmarks svar på Oscar Schindler op.

I 1939 reddede Gustav Schröder med risiko for liv og karriere nemlig 937 tyske jøders liv, da han som kaptajn på luksuskrydstogtskibet St. Louis nægtede at sejle tilbage til Hamborg, efter at både Cuba og USA trods ihærdige forsøg på overtalelse havde nægtet at modtage de mange flygtninge fra Tyskland. Efter Krystalnatten i november 1938 og den stigende jødeforfølgelse i Tyskland søgte de livet og friheden på den anden side af Atlanterhavet.

Historien om Gustav Schröeder er ikke særlig kendt i Danmark, men i Israel er beretningen om kaptajnen og St. Louis en del af den israelske stats historie. Gustav Schröder lykkedes nemlig med at få enkelte af sine passagerer i land på Cuba, og resten blev efter en dramatisk tur tilbage over Atlanterhavet modtaget af England, Frankrig, Holland og Belgien.

- Det er en historie om mod og stor humanitet, sagde Benny Dagan.