Alt optaget: Haderslev Sundhedscenter har venteliste

Interessen for at få plads i Haderslevs nye sundhedscenter er eksploderet. Men centret er lige nu fyldt helt op.

Han fremhæver den centrale placering og de gode offentlige trafikforbindelser, som gør det let at komme til centret. Dertil kommer synergien mellem de forskellige tilbud. Ikke mindst de psykiatriske. Og så selvfølgelig de nye, moderne lokaler og faciliteter.

Christian Duus glæder sig over, at sundhedscentret så hurtigt er blevet en succes, at der ligefrem er opstået en venteliste på at komme ind i centret:

Haderslev Kommune: Et halvt år efter at Sundhedscenter Haderslev er taget i brug, kan centret melde udsolgt på alle hylder. Samtlige 5.000 kvadratmeter på Clausensvej er i brug og omkring et hundrede mennesker har nu deres daglige arbejde i centrets forskellige sundheds-tilbud.

- Centret er lige nu kun i brug i tre timer efter klokken 16. Men vi ser gerne, at der er liv i huset hele tiden. Så vi er klar til at modtage mange flere nye brugere aften og weekend, pointerer Toke Jakobsen.

Faktisk er møde- og træningsrum booked fuldt ud på hverdage i dagtimerne. Alligevel lyder et lille hjertesuk fra centerkoordinator Toke Prifak Jakobsen, der må konstatere , at centret til gengæld er meget stille på hverdage efter klokken 16 og i weekender:

Også her har interessen for centret været overvældende. Lunge- , hjerte-, diabetes- og gigtforeningerne er nogle af de mange, der med kyshånd har taget mod de nye faciliteter.

Mulighed for udvidelse

Den højtbeliggende grund på Clausensvej med den unikke udsigt over hele Haderslev giver mulighed for, at sundhedscentret kan udvide. Og dermed at efterkomme læger, tandlæger og andres ønsker om også at få plads i centret.

Grunden og lokalplanen levner plads til, at der kan bygges yderligere 1200 kvadratmeter til det i forvejen 5000 kvadratmeter store sundhedshus.

Samtidig vies - måske - også økonomiske muligheder for en udvidelse, idet Sundhedsministeriet de kommende to år har afsat 200 millioner kroner pr. år til udvikling af forskellige sundhedsprojekter. Penge, som kommunerne med et projekt i hånden kan søge om.