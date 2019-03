Alt er i spil: Presset kommune skal spare 60 millioner

Borgmester H. P. Geil (V) og resten af økonomiudvalget griber ind og har sat direktionen til at finde besparelser for 60 millioner kroner Kassebeholdningen truer med at gå i røde tal ved udgangen af 2020. Arkivfoto: Jacob Schultz

Direktionen i Haderslev Kommune skal udarbejde et sparekatalog, som bliver præsenteret for økonomiudvalget i maj. Samtlige medlemmer af økonomiudvalget står bag beslutningen.

Haderslev Kommune skal finde besparelser og effektiviseringer for 60 millioner kroner. Et fuldstændig enigt økonomiudvalg har på sit seneste møde besluttet at stramme tøjlerne og tage hånd om det løbske underskud på driften, som kun knap fire måneder inde i 2019 truer med at give blodrøde tal på bundlinjen. Udvalget har sat direktionen i gang med at udarbejde et katalog med forslag til besparelser og effektiviseringer for 60 millioner kroner svarende til 2,5 procent af det samlede kommunale budget. Politikerne skal på deres møde i maj drøfte forslagene. - Det er ikke noget, vi gør for at forskrække medarbejdere og borgere, men det er en realitet, at vi er økonomisk udfordrede, siger formanden for økonomiudvalget, borgmester H. P. Geil (V), der fortæller, at alle berørte parter dermed får mulighed for at blive hørt i god tid.

Kassebeholdningen Ifølge Haderslev Kommunes vedtagne økonomiske politik skal kassebeholdningen være på cirka 100 millioner kroner.



Ifølge det vedtagne budget skulle kassebeholdningen i 2019 og 2020 være på henholdsvis 135 og 72 millioner kroner.



Som det ser ud lige nu - inden stramningerne - vil der være en kassebeholdning på 85,2 millioner kroner i 2019 og en beholdning på minus 8,5 millioner kroner i 2020.

Kassen er tom Alt er ifølge borgmesteren i spil: - Der kan være tale om udgifter til anlæg, drift og finansiering, som vi skal ind og kigge på i maj. Vi skal også have undersøgt, om vi kan udskyde initiativer midlertidigt for at mindske presset på kassebeholdningen, siger H.P. Geil. Årsagen til opstramningen er, at kommunens disponible kassebeholdning forventes at få røde tal ved udgangen af 2020. Ifølge den gældende aftale skal der være mindst 100 millioner kroner i kassen. Det er en række forskellige forhold, som har ført til beslutningen om at bremse op og spare, Et stort flertal i byrådet - med undtagelse af Enhedslisten, SF og Malene Ravn Neumann (LA), besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2019 at foretage en række fremadrettede investeringer og udviklingstiltag, som på længere sigt skal forbedre kommunens økonomi. Alene disse investeringer medfører et samlet kassetræk på 118 millioner kroner i 2019 og 2020 og forudsætter en stram økonomistyring. Regnskab 2018 har imidlertid vist et merforbrug på voksen- og socialudvalget. Dertil kommer ekstra udgifter til klippekort på ældreområdet samt, at finansloven ikke tildelte kommunen midler i det forventede omfang. Endelig er der er også kommet flere børn i kommunens daginstitutioner end forventet. Yderligere investerer kommunen i en ny folkeskole i sydbyen, en rundkørsel ved Chr. X Vej i Haderslev samt en cykelsti mellem Over Jerstal og Vojens.

Mere end forventet - Samlet set er alt dette med til at belaste kommunens kassebeholdning mere end forventet, og derfor er det nu nødvendigt at kigge på kommunens økonomi, lyder det fra H. P. Geil, som trods alt glæder sig over, at det er et samlet økonomiudvalg, som står bag beslutningen om spareøvelsen. - Med beslutningen har vi tiden, så vi ikke i oktober står med forslag, der er forkert beregnede, siger han. De 2,5 procent er ifølge administrationen opgjort forud for økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforhandling. Beløbet, som skal findes, kan derfor vokse sig potentielt større efter sommerferien.