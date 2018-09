Alle svigtede offer for identitetstyveri

Først overtog databedragere en pensionists telefonnummer og bankkonti og tømte de dem for 841.000 kroner, så solgte de hans aktier for over én million kroner. Han fik ingen hjælp til at forhindre det.

For flere af ofrene i den verserende sag om databedrageri for over otte millioner kroner var der ikke meget hjælp at hente, før skaden var sket. Det blev bekræftet på syvendedagen under retssagen i Sønderborg mod de to tiltalte brødre. Mange af ofrene var med igen på videolink både fra domhuse længere oppe i Jylland, Fyn og Sjælland.

Et af ofrene kunne oplyse, at der var svindlet for mindst en million mere, end der fremgik af anklageskriftet. Han var ikke som flere af de foregående vidner, forvirrede eller bare skuffede. Han var vred. Hans beløb var også det største.

- Alt, hvad jeg havde sparet op i 50 år, var væk på ti minutter, indledte han.

Det var de 841.000 kroner fra hans konti, som fremgik af anklageskriftet. Men der var mere endnu, som der ikke var rejst tiltalte for.

- De havde solgt alle mine aktier for over én million kroner!

Men de penge nåede han at stoppe, før de forlod hans konto.

- Ellers var der forsvundet én million kroner 3. juledag.