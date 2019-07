Alle Haderslevs sommerhuse er revet væk

- Haderslev er en historisk by, som er spændende for både udlændinge og andre danskere at besøge. Her er skønne, børnevenlige strande og idyl for alle pengene i sommerhusområderne, og det er i den grad noget, der tiltaler vores naboer mod syd, skriver Jesper Kruse, kommunikationsansvarlig for Campaya.com i en e-mail.

Haderslev: Det vælter ind over de danske grænser fra nord, syd og øst for tiden. Og de kommende to uger bliver indvandringen ikke sat på pause - nærmere tværtimod.

Forventer fortsat udvikling

Han medgiver, at sommervejret sidste år spiller en rolle. For hvis danskerne har en forventning om, at vejret herhjemme bliver godt, så er de tilbøjelige til ikke at rejse til udlandet.

- Her er nærhed, det er nemt, og alle taler samme sprog, og det betyder faktisk noget for især de ældre. Og så er det let lige at invitere venner og familie over til et par dage med grill på sommerhusterrassen og et godt glas rosé i hånden. Det er noget, der tiltaler rigtig mange, skriver Jesper Kruse.

Men selvom sommervejret anno 2019 ikke helt har levet op til den høje standard fra i fjor, så har Campaya.com en klar forventning om, at udviklingen fortsætter i en positiv retning.

- Vi ser en stadig stigende efterspørgsel på sommerhusene i Haderslev. Det er ikke noget, jeg regner med, kommer til at stoppe. Nok nærmere tværtimod. Et bud herfra vil være, at næste år bliver endnu bedre med en bredere sommersæson, hvor sommerhusområderne er fyldt op i en længere periode. Der er ingenting, der tyder på det modsatte, skriver han.

Søgemaskinen hos Campaya.com har i alt 352 sommerhuse i kommunen, og alle disse er altså udlejet i uge 29 og 30.

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2018 maksimalt udlejet 299 sommerhuse i Haderslev Kommune på samme tidspunkt. I alt er sommerhusbestanden i kommunen langt højere end disse tal, men det er langt fra alle, som udlejer sine sommerhuse.