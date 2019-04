Haderslev: Påskeferien på Museum Sønderjylland byder på en række spændende aktiviteter for hele familien. Og et godt sted at begynde kan være Lergraven i Gram.

Efter en kold og våd vinter er det nemlig igen sjovt at grave efter fossiler i Gram Lergrav. Den 10 millioner år gamle havbund står klar til at tage imod store og små fossiljægere.

På museet får man instruktion i, hvordan fossilerne bedst findes. Forud for påsken er der gjort et helt nyt område klart for fissiljægerne. Der er åbent hver dag i hele påskeferien fra kl. 13 til 16

På Arkæologi i Haderslev indledes forårssæsonen med åbningg af alle udendørsaktiviteterne. I museets gårdhave kan man nyde en kop kaffe, mens børnene graver i den arkæologiske sandkasse eller leger med legeredskaber fra oldemors tid.

De lidt større børn kan gå på jagt i museet frilandsafdeling og finde alle QR koderne. Når opgaverne er løst, venter et påskeæg i receptionen.

Der er åbent alle dage i påsken fra kl. 13 til 16.