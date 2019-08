Billedkunstnerne Jens og Morten fra Holstebro udfordrede store og små haderslevere til at snakke og være med til at skabe kunst på Gravene.

Haderslev: Forestil dig, at du går ind på Statens Museum for Kunst og at du gemt i din lomme har en ballon med maling, som du kaster mod et af museets hovedværker .... som et udtryk for din holdning. Det kan og må man selvfølgelig ikke.

Lørdag blev der dog på Gravene i Haderslev både kastet balloner fyldt med maling og svaret igen med affyring af skarpladte vandpistoler. Midt i en kunsthal!

Billedkunstnerduoen Jens og Morten fra Holstebro, som i det civile hedder Jens Ardal og Morten Kromann, udfordrede nemlig med "Kunsthal" kunstsynet og bad store og små sætte deres eget aftryk på den kridhvide kunsthal af træplader, som de i samarbejde med Marie Dufresne fra Kunsthal 6100 havde bygget op på Gravene i anledning af Trekantomraadets festuge.