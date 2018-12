Opdateres

HADERSLEV: En 31-årig lokal mand blev juleaftensdag varetægtsfængslet foreløbig til den 10. januar. Hele natten var manden i politiets varetægt. Han blev anholdt klokken 00.30 efter at have generet en masse mennesker.

Han skal blandt andet have væltet en 66-årig mand af en invalideknallert og truet ham. Den 31-årige blev sigtet for både vold, trusler og vidnetrusler. Han skal have true flere personer. Grundlovsforhøret blev indledt klokken 11 og anklageren bad om lukkede døre.

Den 31-årige nægtede sig skyldig og kærede fængslingen til landsretten.