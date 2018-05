Afhuggede hænder og urter mod meget sure forældre

- Dengang blev man også sat i fængsel, men hvis man var blevet grebet i at stjæle for tredje gang, så fik man hugget hånden af. Fjerde gang blev den dømte hængt.

Ordene kommer fra otte-årige Oskar fra 2. klasse på Hammelev Skole. Midt i solen på Torvet i Haderslev har han og hans klassekammerater gjort stop og netop fået et dystert indblik i fortidens afstraffelsesmetoder. Dengang i renæssancen for godt 500 år siden var der ingen blødsødenhed og kære mor.

Haderslev: - Det er bedre at få pisk end at få hånden hugget af.

De 320 børn fra 2. klasse og deres lærere var rundt ved fire poster i Haderslev By under fredagens renæssancevandring, der er en optakt til Hertug Hans Festival i den kommende weekend.Hos fru von Oberberg i Slotsgade vaskede de tøj og slæbte vand. Hos skolelæreren i latinskolen lærte de at skrive gotiske bogstaver med fjer og pen. Ved vægterne på Torvet var der afstraffelse. Gøgler Antan lærte børnene at gøgle i Rosenhaven i Damparken. Ved Hertug Hans Kirken var der stort kræmmer- og urtemarked. Dagen sluttede med kirkegang og salmesang samt et møde med hertug Hans og dronning Dorothea i domkirken.

Sjældne bad

Museum Sønderjylland og Historie Haderslev har rykket historieundervisningen ud i Haderslevs gader. 320 børn fra 2. klasser i hele Haderslev Kommune er sammen med deres lærere på renæssancevandring. I lighed med tidligere år kommer børnene rundt til en række historiske steder.

Klædt i bukser og skjorte tager Daniela G. Andersen fra Slesvigske Vognsamling som drengen Karl i von Oberbergs hus i Slotsgade imod sammen med fru von Oberberg - i nutiden kendt som Minna Kanzler Hemmet.

Børnearbejde var i 1500-tallet helt almindeligt. Piger og drenge arbejdede på lige fod med de voksne.

Pigerne rynker på næsen, da de bliver vist ind i gården til vaskebaljen. Fru von Oberberg chokerer dem nemlig:

- Ja, vi har ikke vasket tøj siden før jul. Her - dengang - skiftede man undertøj hver 14. dag - og måske kun en gang om måneden. Og bad var ikke noget, der var så godt. Det handlede om at have et solidt lag skidt til at beskytte sig mod sygdomme, fortæller fruen, inden hun sætter pigerne igang med at vaske og banke tøjet.

Drengene bliver også sat i arbejde. De skal slæbe vand.

- Det er altså ikke helt let, stønner Esben fra Gram Skole.

Drengene synes, det er lidt fedt, at man dengang ikke skiftede undertøj så ofte. Og hvorfor spilde tid på at gå i bad, siger det, mens de kigger på det gamle hus fra 1578.

- Det er nok 30 år gammelt, mener en, mens en anden mener, det er 40 år gammelt.

Når man er otte og ni år er tre årtier mange år.