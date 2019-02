Afgående formand: Stadig for mange der tror, klubben er en pasningsordning

Han efterlyser ikke blot forældre til bestyrelsen, men også til at tage en frivillig tjans i klubben, enten ved en kamp eller i forbindelse med at rejse penge til klubbens aktiviteter.

- Der er brug for mange flere frivillige forældre, men jeg tror, der er rigtig mange der fortsat ser klubben som et billigt pasningstilbud de har betalt for, men det er ingenlunde tilfældet, gentager Ulrik Buller Nielsen, der tidligere har ytret noget tilsvarende.

Det glæder den nuværende formand Ulrik "Buller" Langmach Nielsen, som i november måned ridsede de dystre perspektiver op. Selv om der nu ser ud til at at være en mulig bestyrelse også efter på torsdag, savner han stadig opbakning fra flere forældre:

VOJENS: Truslen om, eller udsigten til, at VBI, Vojens Bold og Idrætsforening må lukke, hvis ikke der findes en ny formand og et par nye bestyrelsesmedlemmer har fået flere forældre til at melde sig som afløsere for de bestyrelsesmedlemmer, der forlader bestyrelsen ved generalforsamlingen onsdag i næste uge.

Generalforsamlingen i VBI finder sted på onsdag den 20. februar 2019 klokken 19. Her skal foreningen blandt andet vælge nye bestyrelsesmedlemmer og fastsætte de kommende kontingentsatser Formand Ulrik "Buller" Langmach Nielsen genopstiller ikke. Det gør næstformanden og formanden for seniorafdelingen, Michael Benkjer, samt ungdomsformanden, Mikael Brøns, heller ikke.

Uddelegering er vigtig

For det kræver sine mænd og kvinder at holde klubben i gang, belønningen kan ikke gøres op i kroner og ører, men derimod i taknemmelighed for den forskel, man gør for byens børn og unge, og den kan man ikke sætte pris på.

Den har Ulrik "Buller" Langmach Nielsen nydt godt af i mange år, men han føler, at hans værnepligt er slut efter fire år som bestyrelsesformand og inden da syv til otte år i bestyrelsen. Han glæder sig over de kandidater der har meldt sig til bestyrelsesposterne og håber, at der senest onsdag aften findes en afløser for ham selv:

- Den post har vi ikke helt på plads endnu, medgiver Ulrik "Buller" Langmach Nielsen.

Han og de øvrige er dog ved at forberede de nye bestyrelsesmedlemmer på, hvad der venter dem, og hvordan de bedst passer på sig selv.

- Vi har haft dem med til det afsluttende bestyrelsesmøde i den nuværende bestyrelse, hvor vi blandt andet arbejdede med næste års budget. Det mente vi var en god ide, fordi det er jo dem der skal stå på mål for budget og udgifter ved generalforsamlingen næste år, forklarer Ulrik "Buller" Langmach Nielsen og fortsætter:

-Det har de været glade for. Når der kommer nye ind, så bobler de af gode ideer, og det er fedt at se. Mit vigtigste råd til dem har været og vil være: Sørg nu for at uddelegere. Det har jeg aldrig været god nok til selv, og så ender man med for mange opgaver selv. Så uddeleger, uddeleger, uddeleger, så får man også flere på banen.