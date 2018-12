Advokat Gert Dyrn går benhårdt efter at få Jesper Hovgaards retssag genoptaget. Han mener, dommen på ni års fængsel for dødsvold beror på rettergangsfejl og strider mod den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 6 om, at enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil hans skyld er bevist i overensstemmelse med loven. Det vil han forsøge at overbevise Den Særlige Klageret om.