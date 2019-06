Advokat om fartovertrædelser: Landsretten traf en sprøjteforkert afgørelse

Hvis to betjente mod forventning, også bliver frifundet ved en højre instans, kan 1258 bilister stå klar med krav om at få tilbagebetalt deres fartbøder.

HADERSLEV: To lokale betjente blev frifundet for at overtræde hastighedsbegrænsningen ved en lastbilkontrol, mens 1258 andre bilister fik bøder for det samme. Måske netop derfor har Statsadvokaten besluttet at søge om at anke betjentenes domme.

Men forsvareren for flere af de andre bilister har ikke meget tiltro til landsretten i den sag.

- Jeg ved jo godt, hvad der så sker; så bliver de jo dømt. Jeg vil holde to flasker virkelige god Bourgogne på, at de bliver dømt. Hvis de ikke gør, så skal vi have kridtet skoene, siger advokat i mange færdselssager Jacob Forman.