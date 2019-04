Accura-advokat besvarer spørgsmål med fire linjer

Advokatselskabet Accura, der er administrator for Dampassagen og Storegade 30, fortæller i et kort svar, at der sker noget i løbet af april.

HADERSLEV: - Nej, vi ringer ikke for at høre, om vi kan leje os ind i Dampassagen.

Da advokaten fra Accura ved Hellerup i København erfarer, at vi ringer fra avisen for at spørge til kritikken af manglende vedligeholdelse m.v., bliver stemmen i den anden ende af telefonen pludselig tavs

Jeg får ikke engang noteret advokatens navn, og han gentager det ikke, da jeg spørger.

Det blev en kort samtale, der afsluttes med ordene:

- Hvis der er nogle spørgsmål, kan du sende dem skriftligt.

Vi ville gerne have spurgt om, om Accura har haft overvejelser om, at konkursboet Dampassagen/Storegade 30 skulle sælges.

Vi ved, at der er kommet flere bud.

- Hvad ville salgsprisen være, hvis konkursboet skulle sælges nu - altså Dampassagen og Storegade 30?

- Der er blandt andet en ødelagt mur i Dampassagen. Hvem vedligeholder det udvendige, og hvad siger I til kritikken af, at der ikke bliver gjort noget?

- Hvad vil I gøre for at få nye lejere ind i de tomme lejemål?

- Passagen bruges dagligt af rigtig mange, som skal op i byen. Hvordan ser I fremtiden for Dampassagen i Haderslev?

Det var de spørgsmål, vil sendte skriftligt til Accura, og vi har fået følgende svar:

"En ejendom i et konkursramt selskab udfordre og ofte med bl.a. en manglende likviditet til mere langsigtede investeringer samt renoveringer m.v.

Dette ikke mindre i den aktuelle udlejningsmarked for Haderslev bymidte m.v. Ejendommene er i salgs- og genudlejningsproces og yderligere offentliggørelse i nærmere orientering herom kan bedre gives i løbet af april."

Svaret er underskrevet Anders Roug,Associeret Partner, Advokat (L)

Som sagsansvarlig partner står kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin, Accura Advokatpartnerselskab.

Avisen gør opmærksomhed på, at svaret står uredigeret, da vi har skrevet til Accura, at vi vil bringe firmaets svar på vores spørgsmål uredigerede, som de står:

Avisen har efterfølgende skrevet til Anders Roug, at han er velkommen til at kontakte os, såfremt han har lyst til at uddybe sit svar på spørgsmålene eller sige mere til den kritik, der er kommet fra lejerne i Dampassagen. Det har han ikke reageret på.