Aarøsund Medborgerhus har fået det grønne stempel

Aarøsund Medborgerhus fylder i 2019 30 år. Der er hele tiden noget at se til, og det koster penge at drive. Nu er medborgerhuset dog kommet på listen over forsamlingshuse, der er berettiget til et årligt kommunalt tilskud. Privatfoto

Formand jubler over årligt kommunalt tilskud til det snart 30 år gamle forsamlingshus. Til november skal køkkenet skiftes.

Aarøsund: Aarøsund Medborgerhus er for første gang nogensinde kommet på listen over forsamlingshuse, der er berettiget til at modtage kommunalt tilskud. Haderslev Byråds landdistriktsudvalg besluttede nemlig på sit møde tidligere på måneden, at det blå medborgerhus på linje med 16 andre forsamlingshuse i Haderslev Kommune kan få del i de i alt 200.000 kroner, der årligt fordeles ligeligt mellem forsamlingshusene. Medborgerhuset, der næste år fylder 30 år, får samtidig mulighed for at søge om støtte til konkrete aktiviteter eller investeringer fra en pulje på i alt 100.000 kroner. Tildelingen på godt 11.000 kroner vækker jubel hos formanden: - Det faste årlige beløb vil hjælpe bestyrelsens evige bekymring meget. Cirka halvdelen af eludgifterne vil vi nu få dækket, fortæller Eigil Schmidt.

Historien Ideen til et medborgerhus i Aarøsund opstod i 1974. Tre lokale foreninger - fiskeriforeningen, bynævnet samt bådelauget - syntes, at det kunne være gavnligt med et samlingssted i byen, hvor unge og gamle kunne mødes omkring fælles interesser.Ved første ansøgning om en grund i 1974 fik initiativtagerne afslag fra kommunen. Men i forbindelse med en kommende lystbådehavn kunne der afsættes en grund til formålet. Så begyndte de tre foreninger at samle penge sammen til et medborgerhus. Den første havnefest blev afholdt i 1975. Hele overskuddet gik til medborgerhuset.



I 1987 blev beslutningen om en lystbådehavn i byen taget, og samtidig fik man tilladelsen til at opføre medborgerhuset. I løbet af 14 år samlede man 800.000 kroner sammen fra havnefesterne, så man i 1989 kunne betale Aarøsund medborgerhus kontant. Det første spadestik til huset blev taget den 18. maj 1989.



Allerede den 16. juni 1989 var der rejsegilde, og mindre end to måneder senere stod huset færdigt. Det blev indviet under havnefesten den 4. august 1989.



Kilde: Aarøsund Medborgerhus' hjemmeside

Havnefester gav godt Han oplyser, at Fonden Aarøsund Medborgerhus tidligere var ret velhavende, fordi overskuddet fra den populære havnefest gik til drift og vedligeholdelsen af medborgerhuset. Lokale foreninger og enkeltpersoner kunne eksempelvis søge om penge til aktiviteter eller redskaber, som kunne holde liv i lokalsamfundet. - Vi havde faktisk et motto om at klare os uden støtte, siger Eigil Schmidt, der oplyser, at medborgerhuset i sin tid i et forsøg på at holde liv i Aarøsunds købmandsbutik støttede ved at købe folkeaktier. Det begyndte dog at knibe med økonomien, da havnefesten for nogle år siden gik i sig selv.