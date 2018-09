Aarø blev årets landdistrikt

Aarøs beboere er mandag formiddag blevet tildelt Landdistriktsprisen 2018. Prisen blev overrakt af erhvervsminister Rasmus Jarlov og Grethe Saabye ved årets store landdistriktskonference i Faaborg.

Øens beboere modtog den fornemme hæder i stærk konkurrence med 70 andre nominerede. Prisen gives fordi øens befolkning og erhvervsliv kollektivt har sluttet op om den udviklingsplan, som beboerforeningen i 2007 udarbejdede. En plan og et sammenhold, der i løbet af de seneste ti år har vendt øens udvikling.

- Vi er meget, meget glade og stolte, sagde formanden for Aarø Beboerforening, Connie Hansen, der sammen med Birgit Nielsen og Pia Hansen fra beboerforeningen var taget til Faaborg for at modtage prisen.