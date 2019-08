HADERSLEV: Politiets Automatiske Trafik Kontrol (ATK) var onsdag parkeret på Vilstrupvej nær Sdr. Otting skoles ungeunivers. Otte biler får hilsner i form af bøder for at køre for stærkt. En af dem får også et klip i kørekortet for at køre 71 km/t. Højeste tilladte hastighed er 50 km/t.