Ærmeløse mamelukker, mobiltelefoner og munkebønner: Elever rejste tilbage i tiden

2. klasseselever fra hele kommunen rejste fredag knap 500 år tilbage i tiden til renæssancens Haderslev, hvor vasketøjet skulle bankes, og lønnen bruges på markedet.

Haderslev: Den lange sandfarvede kjole i brokade og den mørkegrønne velourfrakke kører hurtigt hen over brostene og forsvinder ind i døråbningen af det røde træhus. Den mørkhårede kvinde bøjer lidt sit hoved med den store grønne beret, mens lyset fra mobiltelefonen laver genskær i hendes brune, runde briller. - Den er 38 minutter over nu, siger hun, mens en kvinde i en råhvid kjole med dertilhørende forklæde i samme nuance et hvidt klæde om håret kigger ned mod porten svarer: - De burde være her nu. Scenen er Von Oberbergs Hus i hjertet af Haderslev, hvor museumsinspektør i Ehlers Samlingen, Nynne Sanderbo Martinusen, og Sara Hai Abildtrup giver den som Fru Oberberg og hendes dovne tjenestepige i anledning af, at kommunens 2. klasser er på renæssancevandring. - Vi burde egentligt have et stort bornholmerur stående herude, så vi kunne holde øje med tiden. I stedet må vi gå lige så forsigtigt ind og tjekke telefonen diskret, siger Sara Hai Abildtrup, der er Fru Oberbergs dovne stuepige, som skal have hjælp med vasketøjet.

- Jeg kan altså ikke finde ærmerne. Malte Martinus Hünkemeier

Otteårige Jeppe Erik Posch og Frederikke Møller tester, om klædet, der skal bære puden, holder. Få sekunder efter ender puden på jorden. Foto: Cecilie Thusing Nielsen

Børnearbejde ved højlys dag Kort efter ankommer hendes hjælpere. Omend det ikke er dem, hun ventede på, modtages de alligevel med åbne arme. 26 elever fra 2.H på Hammelev Skole kommer forsigtet op af indgangen til Von Oberbergs Hus. Med kapper om svævende ud fra deres rygge og forventningerne malede i ansigterne nærmer børnearbejderne sig deres arbejdsgiver. Efter en introduktion til Fru Oberbergs husbond bygmester Hercules von Oberberg og hans bedrifter skal den dovne tjenestepiges vasketøj skylles op, klappes og lægges sammen og Fru Oberberg har en masse hynder, der skal bæres fra gården og ind i huset. Hele fredag formiddag kommer 2. klasseselever fra hele kommunen godt rundt om renæssancen ved den årlige vandring, der tager børnene forbi alt fra en heks, der introducerer eleverne til fortidens overtro, til degnen, hvor man lærer at synge, bukke og neje, så man kan hilse retmæssigt på Hertug Hans, der sidst på dagen uddeler borgerbrev. Inden de kommer til hertugbesøg skal børnene bruge de penge, som de dagen igennem arbejder for at tjene. Det foregår på et marked på Dalgade, hvor de hårdt optjente rigsdalere ombyttes til alkoholfrie øl, kærlighedsdrikke, munkebønner eller noget helt fjerde. Inden det kommer så vidt, skal pengene dog først tjenes.

Nynne Sanderbo Martunisen forklædt som Fru Oberberg demonstrerer, hvordan klædet skal foldes, så det kan bære en pude. Foto: Cecilie Thusing Nielsen

Hektisk hyndeflytning Første opgave er at få fragtet hynder fra en bænk i gården hen over brostenene og ind i Von Oberbergs Hus. For at fragte disse skal man på hovedet bære en krans formet af et hvidt klæde, så det er til at balancere med de kostbare sager. Otteårige Jeppe Erik Posch og hans makker Frederikke Møller forsøger i første omgang at mase klædet sammen til en klump og afprøver det på Jeppe Erik Poschs hoved. Den gik ikke. Med flakkende øjne forsøger de at afkode de andres kranse, mens flere med hynder på hovederne balancerer forbi dem. Lønnen er i fare. Med et sæt rolige hænder viser Fru Oberberg de to entusiastiske hjælpere, hvordan kransen skal laves, og roen smitter af på de to hjælpere, da den første hynde bliver på hovedet ikke lander på jorden.

Alle børnene bar kapper med hjemmelavede våbenskjold. Foto: Cecilie Thusing Nielsen

Hvor er ærmerne? Efter endt arbejde hos Fru Oberberg skal tjenestepigen have hjælp med tøjvasken. De hvide klæder bliver forsigtet sænket ned i det grønlige vand. - Det er jo koldt, udbryder en af børnene, hvorefter tempoet hurtigt sættes op, så fingrene atter kan ramme de omtrent 37 grader. Ovenpå opskylningen skal øjet bankes, for at det kul, man i renæssancen brugte i stede for sæbe, kan gøre sit arbejde. Vandet strømmer ned på jorden for hvert slag, tøjet får med træbattene, inden det stadig drivvåde tøj skal lægges sammen. Her kom den vel nok største udfordring for en de otteårige. - Jeg kan altså ikke finde ærmerne, råber Malte Martinus Hünkemeier, mens han løfter et sæt hvide mamelukker med blondekant i vejret. Det er altså velfortjente fire sølv-rigsdalere, som eleverne med store øjne modtager og pakker sikker væk til senere på dagen.

Nicklas Lyngholm Waheed Schnider arbejder hårdt for sine fire rigsdalere, der senere bruges på markedet. Foto: Cecilie Thusing Nielsen

Børnene måtte arbejde for føden. I iskoldt vand skulle tøjet vaskes. Foto: Cecilie Thusing Nielsen

Frederikke Møller og Jeppe Erik Posch bliver hurtigt enige om, at de nok skal kunne klare vasketøj og pudebæreri sammen. Til store glæde for særligt Frederikke Møller. Foto: Cecilie Thusing Nielsen

Omkring 250 børn gæstede Fru Oberberg og hendes dovne tjenestepige. Foto: Cecilie Thusing Nielsen