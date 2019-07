Den ene ejer af Crazy Daisy i Haderslev erkender, at diskoteket har overtrådt loven. Han er ærgerlig over sagen og mener ikke, at en politianmeldelse var nødvendig, da diskoteket ændrede sine procedurer, så snart det stod ejerne klart, at de overtrådte de gældende regler.

Haderslev: Der er ikke så meget at komme efter. Crazy Daisy i Haderslev har overtrådt loven. Det erkender den ene af diskotekets ejere Martin Christiansen.

Men han er meget ærgerlig over, at det nu har resulteret i en politianmeldelse fra Forbrugerombudsmanden. Lovovertrædelsen drejer sig om seks Facebook-opslag i perioden fra august 2017 til juni 2018, hvor diskoteket omtalte alkohol i arrangementer, som var markedsført mod unge under 18 år. Og det er ulovligt.

Men diskotekets ejere var ikke klar over dette. Det var nemlig en regelændring i sommeren 2017, som betød, at det blev ulovligt. Da ejerne cirka et år senere blev opmærksomme på dette, ændrede diskoteket sine procedurer, og har ikke siden omtalt alkohol i arrangementer markedsført til aldersgruppen 16+.

- Vi er ærgerlige. I bund og grund føler jeg, at man går efter manden i stedet for bolden her, for det var ikke vores hensigt at bryde loven. Det ville måske have klædt anmelderen at gå i dialog med os, for vi ændrede jo allerede vores procedurer for længe siden. Havde vi gjort det her kontinuerligt frem til i dag, så kunne man have snakket om, at vi havde tænkt forretning i det, men det har vi jo ikke, siger Martin Christiansen.

Hvis jeg så tager min stramme kasket på, så kan jeg jo påstå, at I burde have været opmærksomme på regelændringen, da den trådte i kraft og ikke et år senere.

- Ja, det er rigtigt. Men i praksis skal man forstå, at der ikke er nogen, som ringer til os og siger, at vi skal være opmærksomme på det. Vi skal selv opsnuse det. Vi er rigtig gode til at lave fester og til at have en sund forretning med gode værdier. Vi har skulle omstille os til også at være læseheste og kigge juridiske dokumenter igennem, siger han.

- Men ja, det skulle vi have været opmærksomme på. Hvis ansvar er det? Det er mit, siger han.