Ældre kræver svar: Hvor er pengene blevet af?

Ældre Sagen vil vide, hvor pengene bliver af, når Christiansborg sender store midler til ældreområdet. Et sparekrav på 60 millioner får foreningen til at invitere de ansvarlige politikere til borgermøde.

- Hvordan vil man sikre, at de ældre får den pleje, de fortjener, og som de har betalt skat til gennem et helt arbejdsliv, spørger Vagn Meck.

De konkrete spørgsmål vil foreningen udarbejde hen over sommeren, men Vagn Meck, Ældre Sagen i Haderslev og tidligere byrådsmedlem for Venstre, siger at den fælles overskrift lyder: Er Haderslev klar til flere ældre? Antallet af borgere på 80 og derover vil vokse betragteligt i de kommende år.

Sparekrav i maj

Det er først og fremmest medlemmerne af byrådets voksenudvalg og udvalget for sundhed og forebyggelse, som Ældre Sagen ønsker at møde.

I maj måtte voksenudvalget rette sit budget til for at spare 7.5 millioner. Det betød blandt andet besparelser på demensområdet og på rengøringen hos ældre. Kort efter kom det frem, at kommunen under ét skulle spare 60 millioner, og hvis ikke der blev skredet hurtigt ind, vil der ved udgangen af 2020 mangle 11 millioner i kassen.

Borgmester H.P. Geil (V) sagde ved den lejlighed, at kommunens medfinansiering, når borgere kommer på sygehuset, ældreområdet samt fjernelse af børn og unge var de store årsager. Han sagde også, at kernevelfærden i videst muligt omfang vil blive skånet.

Sundhedsudvalget bliver kontaktet, fordi blandt andet genoptræning efter sygehusophold er dette udvalgs ansvar.

Spørgsmålene håber Ældre Sagen at kunne få svar på ved et borgermøde i Vojens den 28. august. Invitationen er sendt til alle 31 medlemmer af byrådet.

Ældre Sagen vil også vide, hvorfor den kommunale økonomi har udviklet sig, som den har i lyset af velfærdsmilliarden og ældrepuljer.

- Hvis man bladrer tilbage i JydskeVestkysten til efteråret, så var der ingen grund til bekymring, da man offentliggjorde budgettet. Så kommer man hen over nytår og bum: Så skal der spares 60 millioner. Det hænger jo ikke sammen, lyder fra det tidligere byrådsmedlem.