Ældre advarer mod besparelser

Færre dagcenterpladser er et element i et omfattende sparekatalog. Udgifterne på ældreområdet sprænger rammen med 7.5 millioner i de kommende år.

Merforbrug

Alene i år er merforbruget på 12.9 millioner, fordi et merforbrug fra 2018 på 5.4 millioner er overført til 2019. Frem til 2023 vil merforbruget være på 7.5 millioner, og derfor skal det ansvarlige udvalg, voksenudvalget, på sit møde den 7. maj tage stilling til, hvad der skal reduceres for at få enderne til at nå sammen, og forvaltningen har udarbejdet et sparekatalog.