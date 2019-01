Ægtepar holder øje med vandet: Sikre sommerhus med sandsække

Sønderballestrand: Det var egentlig ikke meningen, at Eva og Hans Kragh fra Toftlund skulle bruge årets anden dag i deres sommerhus ved Sønderballestrand. Men sådan blev det, for deres sommerhus er nemlig i risiko for at blive oversvømmet af stormfloden.

Fra huset kan de sidde og holde øje med vandet, som stiger, og hele morgenen har de stablet sandsække foran sommerhuset for at forhindre vandet i at komme ind, hvis det stiger tilstrækkeligt.

Ved siden af sommerhuset løber en bæk, hvor vandet i øjeblikket løber baglæns. Det betyder, at det er havvandet der løber ind i bækken. Vandstanden skulle kulminere klokken 15.00.

På trods af at det ikke var planen, at de skulle bruge dagen i sommerhuset, er de ved godt humør. Ved stormfloden i 2017 lykkedes det dem at holde vandet ude, og det håber de også bliver tilfældet denne gang.

Ude foran huset er beredskabet i gang med at spærre vandløbet med nogle kæmpestore sandsække.