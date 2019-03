Åbnings-rykind: Sådan vil Nørregades nye blomsterpige også lokke mændene ind

Der var stort ryk-ind, da blomsterdekoratør Gitte Breum åbnede Butik Ajour i Nørregade. Et "mandehjørne" med bløde stole og kaffe på kanden har fået en central placering.

Der var især forårsblomster, orkidéer og fredags-buketter, der blev langet over disken.

Hun har to medhjælpere i butikken og dertil et par unge piger, der kommer om eftermiddagen.

- Mit mål har været at få naturen ind i butikken, fortæller Gitte Breum.

Hun har også brugt levende træer i indretningen, fordi de er med til at give en hyggelig atmosfære.

Nærmest som at være på skovtur. Tre fugle på en stub og endnu flere i træet. Foto: Dorthe Rasmussen

Også Rita Petersen fra Vedsted var kommet for at kigge, og hun købte en orkidé:

- Jeg synes, at det er en rigtig fin butik. Der har manglet en blomsterbutik hernede i midtbyen, og det er også godt for de mange ældre,der ikke har bil, konstaterede Rita Juhl.

Men det endte alligevel med, at hun købte en fredags-buket til en veninde, som havde budt til frokost.

De fleste kvinder behøver ingen anledning til at gå ind i en blomsterbutik.

- Vi satser på, at mændene kommer på et tidspunkt, om ikke andet så til Valentinsdag og Mors dag, siger Gitte Breum.

Så kan de sidde og slappe af, mens de får bundet en buket, eller konen er i gang med at shoppe blomster og brugskunst.

Mænd var der ingen af i butikken, men Gitte håber, at hendes "mandehjørne" kan lokke dem ind.

Hun diskede også op med sine hjemmelavede småkager for kunderne.

På åbnings-dagen stod Gittes mor, Marie Breum, for kaffebrygningen.

Midt i rummet står der to bløde kurvestole, og på bordet vil der altid være kaffe til fri afbenyttelse.

I den bageste ende af butikken er der et stort udvalg af vin, chokolade og andre lækkerier.

Gitte Breum har længe gået med en drøm om at åbne sin egen blomsterbutik. Fredag gik drømmen i opfyldelse, og kunderne strømmede til for at se den nye butik. Foto: Dorthe Rasmussen