Åben liste: Følg med i alle høringssvar til teknik og miljø

- Nu kan alle følge med i de svar, der løbende bliver sendt. Det er for at skabe mere åbenhed om, hvad der bliver sendt af høringssvar til en sag i stedet for at man skal vente på, at forvaltningen får dem samlet og lagt ud, forklarer JonnaTveskov fra forvaltningen i Haderslev Kommune.

Kommunens afdeling for plan- og miljø har konstant sager om nyt byggeri, ændring af lokalplaner og miljøgodkendelser ude i høring hos borgerne. Når borgerne sender et svar - det kan være en protest mod et byggeri eller en ændring i en lokalplan - så er det hidtil blevet sendt til en lukket mailboks i kommunen, som kun kommunens medarbejdere har kunnet se.

Tydelig offentlighed

Én af fordelene ved at gøre det helt åbent er også, at det dermed ikke kommer bag på borgerne, at deres høringssvar er omgæret af fuld offentlighed. Der kan eksempelvis være sager, hvor en nabo til et kommende byggeri ikke ønsker at skilte med sin utilfredshed over for en nabo.

- Vi oplever ind imellem, at nogle borgere tror, at de kan sende et høringssvar uden, at det bliver offentliggjort. Det kan de ikke ifølge loven, så på den her måde bliver det også mere tydeligt for enhver, at deres svar bliver offentlige, forklarer Jonna Tveskov.

For at benytte portalen til at indgive et høringssvar skal man oprette sig som bruger. Og i den proces bliver man også gjort opmærksom på, at svar bliver lagt ud på hjemmesiden.

Det gælder dog ikke høringssvar med personfølsomme oplysninger, som der fortsat vil være mulighed for at sende via lukkede emails til forvaltningen. Men holdninger til et byggeri eller en ændret lokalplan er ikke personfølsomme oplysninger.

Portalen er i første omgang kun til plan- og miljøforvaltningen, men kan med tiden udbredes til hele kommune.