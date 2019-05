Å Huse: To har droppet sommerhusplaner

Flovt Strand: Holger Lauritzen er ikke den eneste, der har sat et sommerhusbyggeri ved Flovt Strand på standby efter at have hørt om biogasanlægsplanerne.

Det fortæller Søren Winther, der ejer Å Huse, som skulle stå for Holger Lauritzens sommerhusbyggeri.

- Jeg har en anden kunde, der har meldt akkurat det samme ud. Vi havde udtegnet skitse og udpeget, hvilken grund den skulle ligge på, da de fortalte, at de ikke ønskede at bygge alligevel, fortæller han.

Kunden havde ifølge Søren Winther været ude ved grunden en dag og talt med nogle, der kunne fortælle, at der var planer om at opføre et biogasanlæg ved Sode. Herefter gik kunden hjem for at søge lidt på emnet, hvorefter Søren Winther fik et opkald:

- Det er øv jo at miste en handel, men jeg har svært ved at gøre noget ved det, siger Søren Winther, der understreger, at han ikke har noget imod biogasanlægget.