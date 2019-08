96 år gammelt skib sætter snart sejl

Aarøsund: Lugten af skibslak trænger dybt ind i næseboret og hænger tungt i lokalet. Vinden blafrer i den grønne presenning, der udgør taget og væggene over Aarøsund Bådebyggeri. Midt i den store hal står en gammel turbåd, en såkaldt udfartsbåd fra 1923. I de sidste otte måneder har bådebyggerne været i gang med at restaurere båden, der egentlig hører til i Silkeborg. Når båden står færdig om godt en uge, skal den nemlig sejle i pendulfart fra Ry til Himmelbjerget som det eneste tilbageværende træskib ved Silkeborg Søerne.

- Det er rigtig spændende at arbejde med sådan en båd, siger bådbygger Maria Hellbøll.

Byggeriet er gjort endnu mere spændende af, at bådbyggerne kun har tre fotografier fra 20'erne, 30'erne og 40'erne at gå ud fra. Båden skal genopbygges med de samme byggemetoder fra den tid, men med nye materialer.

- Vi har gået ind og set, hvordan båden så ud dengang, og så har vi prøvet at genskabe båden ud fra billederne. Så vi arbejder os tilbage, siger Maria Hellbøll.

Det er fotografier, det næsten har været umuligt for Maria Hellbøll at finde. Hun faldt over et billede af en murermester Hansen, der var på ferie i søhøjlandet, og på det billede stod de tilfældigvis ved udfartsbåden.

- Det har været et detektivarbejde at finde billederne, siger Maria Hellbøll, der nænsomt tørrer hvid maling af sin hånd.