HADERSLEV: Det lykkedes for en tricktyv at snyde sig ind hos en 90-årig kvinde på Thrigesvej onsdag formiddag. Mellem klokken 11 og 12 henvendte den udenlandske kvinde sig til den gamle dame under et eller andet påskud og distraherede hende.

Det lykkedes tilsyneladende to-tre medsammensvorne at snige sig ind i den 90-åriges soveværelse, hvor der blev stjålet et mindre kontant beløb fra en pung.

Tricktyven beskrives som en kvinde på cirka 30-40 år, 170-175 cm høj, spinkel af bygning go hun talte dansk med accent.

Der er ingen beskrivelse af de mulige medsammensvorne.

Politiet vil meget gerne have henvendelser fra folk, der måske har set noget mistænkeligt i området onsdag formiddag.

- Vi har ikke noget om de andre personer. Det er kun lejlighedens beboeres formodning eller anelse om, at der var nogle andre også, der kom ind efterfølgende. Vi hører gerne fra nogen, der kan bidrage med noget, siger politikommissær Henning Markussen.