9. april for første gang uden veteraner

Foto: Timo Battefeld

Garnisonskommandant, oberst Lars Mouritsen, talte for de godt 200 fremmødte. I talen fremhævede han veteranerne fra 1940 og fortalte, at 9. april er blevet et symbol for dansk forsvarspolitik. Blandt de mange fremmødte var grev Ingolf og grevinde Sussie. Foto: Timo Battefeld