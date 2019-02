84-årige Thomas fejrer 45 års jubilæum som buschauffør

HADERSLEV: Spolebåndoptageren har stadig en plads i stuen hjemme hos Thomas Figge. Det samme har kasettebåndafspilleren, og han har såmænd også en CD-afspiller, som stadig bliver luftet engang i mellem.

- Det er en Tandberg, siger Thomas Figge og skruer op.

Højttalerne kvitterer med Abba og Creedence Clearwater Revival.

Thomas Figge er 84 år og fredag den 8. februar kan han fejre sit 45 års jubilæum som buschauffør. Han arbejder i dag for Tidebus, hvor han er afløser. Og selvom hustruen Ursula gik på efterløn for mere end 20 år siden, så står det ikke ret højt på Thomas Figges ønskeseddel at vinke farvel til arbejdsmarkedet:

- Jeg bliver ved lige så længe, de vil ha' mig, siger Thomas Figge ved spisebordet over en kop kaffe.

Da han startede som buschauffør tilbage i 1974 var det DSB, der havde busserne. Siden har en håndfuld selskaber stået for driften af rutebilerne, mens Thomas Figge har holdt ved.

- Det er lidt op og ned, hvor meget jeg kører, siger han.

Den kommende jubilar arbejdede fuld til frem til omkring 2006, hvor han fik et opkald fra chefen:

- Han sagde, at han kunne se, at jeg var ved at være oppe i alderen - om jeg ikke kunne tænke mig at køre fast tirsdag og fredag, siger Thomas Figge.

Det takkede han ja til - og siden er han altså blevet afløser.