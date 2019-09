- Der bliver jo ikke noget at fiske efter for mine børn, hvis vi ikke gør noget. Jeg er ikke ude efter bestemte grupper - erhvervsfiskere eller andre - men vi skal i fællesskab finde ud af, hvad der er galt derude. Og det skal vi have professionel hjælp til, siger Jan Pedersen.

- Det, der gør mest indtryk på mig, er, at der er noget helt galt denne gang. Ja, vi plejer at have iltsvind i Lillebælt sidst på sommeren, men det her er startet langt tidligere og fået en lang større udbredelse, siger Jan Pedersen.

Det er i løbet af de sidste to måneder væltet ind med beretninger, oplevelser og kommentarer om den miljøsituation, som tilsyneladende hersker i Lillebælt lige nu - og som gennem de sidste to år, ifølge flere brugere af Lillebælt, har betydet, at der ikke engang er fladfisk tilbage at fange.

Rammer turisme

Derfor har Jan Pedersen indkaldt til debataften i Aarøsund torsdag 24. oktober. Her har han inviteret både eksperter og repræsentanter for de lokale turistinteresser.

- Det er jo en kedelig historie, som nu også rammer vores turisterhverv. På sociale medier i både Tyskland, Holland og sågar i Tjekkiet har jeg oplevet, at lystfiskerturister fraråder at tage til Lillebælt, fordi her ingen fisk er. Så det her er også forbundet med økonomiske tab for områderne omkring Lillebælt, siger Jan Pedersen.

Han tilføjer, at nedgangen i bundfisk nu også har ramt havørred, der ellers er en såkaldt pelagisk fisk, der bevæger sig mere over afstande og i overfladen. Lige nu burde havørrederne stå ved åudløbene og fjorde i Lillebælt for at komme op og gyde. Men ifølge Jan Pedersen ser de også ud til at svigte.

- Hvis hele økosystemet vælter, så rammer det jo i sidste ende også toppen af fødekæden, rovfiskene. Det er klart, siger Jan Pedersen.

På mødet 24. oktober vil der blandt andet være indlæg fra en ekspert fra Danmarks Tekniske Universitet. Jan Pedersen har tidligere selv peget på Danmarkshistoriens største punktudslip af kvælstof ved Dangødning, Fredericia, i 2016, som en direkte årsag, men han ønsker ellers ikke at fælde nogen domme.

- Vi kan alle have vores meninger om årsagerne her. Derfor er det så vigtigt, at vi kan få nogle af dem, der bestemmer, til at afsætte penge til at få det her undersøgt ordentligt af eksperter. Det er en meget sammensat problemstilling, siger Jan Pedersen.

Han ønsker for alt i verden ikke en skyttegravskrig mellem forskellige interesser i havet.

- Om du er erhvervsfisker eller sportsfisker, så har vi alle en fælles interesse i at få livet tilbage i Lillebælt. Lad os nu stå sammen og finde løsninger. Jeg ønsker som hobbyfisker også, at vi kan bevare erhvervsfiskerne i vores små havne. Det er et stykke kulturhistorie, siger Jan Pedersen.