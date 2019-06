800 år i dag: For Moosman er Dannebrog kærlighed og fred

- Et flag er noget, vi er fælles om. Det samler og giver os en fælles historie. Derfor skal det æres og behandles med respekt. Vi har regler, der fortæller os, hvordan vi må behandle Dannebrog. Det er helt unikt for Danmark, og det er også verdens ældste nationale flag, kommer det fyndigt fra kaptajn Moosmann.

Lørdag den 15. juni 2019 er 800-året for Dannebrogs fald fra himlen ved Tallin i Estland i 1219. Formanden for Danmarkssamfundet i Sønderjylland, Helge Moosmann, får gennem den varme linje en hilsen fra de sidste 800 års symbolhistorie, og havde det været slaget i 1219, så havde vi nok tabt at dømme ud fra Helge Moosmanns suk, da telefonen ringer igen.

Søndag den 16. juni fejres 800-året for Dannebrog i Sønderborg med gudstjeneste i Christianskirken klokken 10, hvor biskoppen prædiker og SMUK spiller i kirken.Klokken 14 er der fest for dannebrog i Frihedshallen, idrætshøjskolen i Sønderborg. Her vil der være både taler, fællessang og underholdning ved SMUK. Lørdag foregår fejringen i København.

- I Danmark udtrykker vi os med flaget. Vi flager på halvt, når vi sørger, og vi flager, når vi fejrer fødselsdage og traditioner. Dannebrog er for alle - både socialdemokrater og konservative. Det kan jeg personligt godt lide, for dermed samler vi os som nation, siger Helge Moosmann.

Som formand for Danmarkssamfundet i Sønderjylland er Moosmann med til at stå vagt om de gamle traditioner. Han fnyser af for meget kommercielt brug af vores flag, men han hilser det velkommen, at vi i Danmark bruger Dannebrog til både fest og begravelse. Det danske flag er ikke forbeholdt staten, kongehuset eller forsvaret...

- Du må godt skrive, at flagets nederste kant kaldes for "liget". Når du hejser et flag på halv, så skal "liget" flugte med flagstangens midterste punkt. Det er der mange, der ikke ved, præciserer Helge Moosmann.

Han tilføjer, at danskerne er det eneste folk i verden, der bruger flaget til at flage på halv, når nogen er død.

Personligt ser Helge Moosmann de to farver som symboler for noget meget vigtigt:

- Når vi er uenige politisk, minder flaget os om, at vi taler samme sprog og tilhører samme fællesskab. Derfor synes jeg også, at Dannebrog burde være i alle byrådssale. Det skal minde os om, at der er noget, vi er fælles om, uanset politisk uenighed, siger Moosmann.

Korset

At kærlighed og fred så også er værdier, som det er værd at gå i krig for for at forsvare, måske slå ihjel for at forsvare, en er en anden snak. Men flaget var nok oprindeligt et krigersymbol:

- Det er jo et korsfarersymbol. Ingen tvivl om det. Vi ser det jo også på Malta og andre steder i Sydeuropa, hvor der har været korsriddere, siger Moosmann.

Han gætter selv på, at legenden om, at det fald ned fra himlen ved Slaget i Estland måske kan være opstået, da nogen har kastet flaget ud fra et højt sted, så det faldet ned mellem de danske styrker. Men det historie er nok mere en god historie end rigtig historieskrivning, mener han.