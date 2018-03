750 børn er brikkerne i Børnefestival 2018

Haderslev: Flyverdragter, overtræksbukser og vinterjakker. Det gjaldt om at være pakket godt ind, hvis man ville trodse forårskulden. Heldigvis havde de 750 børn, der lørdag formiddag var på byløb rundt i Haderslev som en del af programmet til Børnefestival 2018, set vejrudsigten eller lyttet til mor og far, så ingen kom til at fryse. Børnene var delt ud på tre hold, som skulle rundt til Harmonien, Damparken og Domkirken på poster alle under temaet "Levende brikker".

Ved posten på Harmonien fik børnene muligheden for at få varmen. Efter at have hørt historien om "Den grimme ælling" stod de med hinanden i armkrog og dannede cirkler. Det var dog ikke alle, som måtte være med, og det gjaldt nu for de overskydende børn om at komme ind i cirklen og ind i fællesskabet. Legen fortsatte i flere runder, og der var ligefrem kamp om at blive valgt udenfor.

- Mig!, råbte en dreng i stribet trøje, da det var tid til at finde et nyt hold, der skulle prøve at komme ind i cirklen.

Han var ikke den eneste med stor entusiasme for legen. For flere steder væltede børnene rundt i kampen for enten at holde folk ude eller komme ind i cirklerne. Til sidst måtte en af koordinatorerne minde om, at de ikke skulle komme til skade over højtaleren.