MØLBY: Politiet er meget lidt tilfreds med mandagens fangst via ATK-vognen. 71 bilister blev fotograferet med alt for høj fart gennem landsbyen. Ifølge politiet alt for mange. 16 af bilisterne fik klip i kørekortet. To fik betingede frakendelser. Den hurtigste blev målt til 96 km/t i 50 km/t zonen.

Også fredag holdt ATK-bilen lokalt. Der blev 58 blitzet.