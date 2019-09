700 børn til flagdag for udsendte soldater

Sønder Otting Børnehave var at finde til flagdagen. Foto: Jacob Schultz

Begejstrede børn og soldater med taktfaste trin var samlet i Haderslev midtby til årets flagdag. Hele byen summede, da Danmarks udsendte soldater blev fejret.

HADERSLEV: Flere hundrede børn med lag stimlede torsdag formiddag sammen i Haderslev midtby for at være med til den årlige fejring af de danske krigsveteraner og Danmarks udsendte soldater. Med forhåbningsfulde blikke spejdede de 700 børnehavebørn op ad Nørregade efter de lysebrune camouflagedragter. Slesvigske Fodregimente, Fighter Wing Skrydstrup, Beredsskabsstyrelsen Sydjylland og veteraner fra soldaterforeningerne udgjorde for 11. gang stammen i paraden. De blev mødt af et hav af flag, og musikkorpset returnerede med lyden af trompeter og trommer, der fyldte gaderne. Butiksejere kom ud ad forretningerne for en kort stund for at se paraden med egne øjne. Med taktfaste trin gik hele paraden ned ad de brostensbelagte gader. De brune støvler ramte stenene i perfekt synkroni. - Det ser godt ud, lød det opmuntrende fra en tilskuer. Nogle af de børnehavebørn, der flagede på livet løs i vejsiden, var Rosengården Børnehave. Pædagog Bettina Paulsen havde taget børnene med til paraden af en helt særlig årsag: - Nogle af børnenes fædre er soldater, og vi vil gerne støtte op om dem. Vi vil gerne vise børnene, at soldater er vores venner, og at de passer på os. Børnene skal rent fysisk se, at de er her, sagde hun. Pædagogen blev flankeret af sine børnehavebørn, der havde lavet skilte til anledningen. "Soldater er seje", stod der.

Vi vil gerne vise børnene, at soldater er vores venner, og de passer på os. Børnene skal rent fysisk se, at de er her. Siger pædagog hos Rosengården Børnehave Bettina Paulsen.

Hundredvis af børn og voksne var på gaden med Dannebrog for at hylde landets nuværende og tidligere udsendte. Foto: Jacob Schultz

En vigtig historie at fortælle Paraden gik rundt i hele midtbyen for at slutte på Gravene. Den gik igennem gaden med faste og koordinerede bevægelser. Som var de programmerede robotter, der for en stund havde indtaget byen. Den illusion blev dog hurtigt brudt. Nogle af soldaterne kunne ikke lade være med at smile til de mange fremmødte børn, og den hårde og stramme grimasse blev momentvist brudt. For nogle af de fremmødte børnehaver er flagdagen blevet en tradition. Sønder Otting Børnehave er fast gæst ved fejringen af Danmarks udsendte soldater. - Vi synes, det er vigtigt at fortælle historien om soldaterne videre til vores børn, sagde Anja Fryland, pædagog hos Sønder Otting Børnehave.

Hundredvis af børn og voksne var på gaden med Dannebrog for at hylde landets nuværende og tidligere udsendte. Foto: Jacob Schultz

På rad og række Paraden sluttede på Gravene. De stod sirligt på rad og række. Hvad man ikke rigtig kan sige, om de børn der havde taget plads ved springvandet. - Er du en god soldat? spurgte et barn. Intet svar. Hænderne var fast placeret bag ryggen. Ikke så meget som en bi kunne få soldaterne til at bevæge sig. Én soldat var dog lige ved at bryde billedet. I et øjebliks uopmærksomhed skulle han til at tjekke tiden på sit armbåndsur. I en lynhurtig bevægelse fik han dog rettet fejlen, og hånden sad igen klistret fast nederst på hans ryg. Bag dem havde nogle børn taget plads. En summende bi skabte pludselig panik. - Rolig Milla, råbte et barn til et andet. - Du skal bare tage flaget og vifte med det, sagde barnet. Pludseligt blev deres opmærksomhed stjålet. Til publikums store begejstring blev arrangementet afbrudt af tre F-16 fly, der drønede hen over himlen. Det var tydeligvis det, Haderslevs borgmester, H.P. Geil, ventede på. Han havde nemlig taget plads ved mikrofonen. Stilheden bredte sig over publikum. I sin tale satte han særligt fokus på veteranerne. Solen havde for et øjeblik valgt at møde op til flagdagen. Borgmesteren afsluttede med at udtale sin taknemlighed over for de danske soldater. - Jeg vil gerne sige tak til hver og en for det, de yder, sagde han. - God flagdag til alle, sagde borgmesteren og blev mødt at publikums bifald.

