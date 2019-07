Haderslev: En 65-årig mand var fredag aften klokken 19.45 ude at køre på knallert på Lauritsskovgade i Haderslev. Her blev han stoppet af politiet, som testede ham for spiritus. Alkometeret viste, at han var påvirket, og derfor måtte han efterfølgende aflevere en blodprøve, der skal fastlægge den eksakte promille, oplyser Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.