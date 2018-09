65-årig fik buddet: - Vil du være direktør hos os?

Jørgen Kring Jensen er udover at være fabriksdirektør i Gram også mangeårig formand for Frøs Sparekasses bestyrelse. Foto: Lars Fahrendorff

Fabriksdirektør for Gram Tæpper, Jørgen Kring Jensen, rykker 1. oktober til Herning for at blive teknisk direktør for modervirksomheden, Egetæpper. Ny mand overtager ledelsen af Gram Tæpper.

Selv om man er fyldt 65 år kan man godt starte et nyt job som direktør. Når man hedder Jørgen Kring Jensen er det i hvert fald ikke noget problem. Måske snarere tværtimod. 1. oktober starter han som ny teknisk direktør i Herning hos Egetæpper. - De har spurgt mig, om jeg ville. Det gav da nogle tanker om sådan pludselig at rykke til Herning, fortæller Jørgen Kring Jensen. Mange vil udover tæppe-manden fra Gram også kende Jørgen som formand Frøs Sparrekasse gennem 17 år. Jørgen Kring Jensen brænder for de lokale pengeinstitutter og det lokale engagement. Ud over tæpper og penge har Jørgen også forstand på jord. Han driver privat et hobbylandbrug fra adressen på Skjoldagervej. Så han holder sjældent helt fri, men holder hjulene i sving, hvor han er. Og adressen i Gram opgiver Jørgen og hans kone ikke. - Jeg har fået en lejlighed i Herning. Her vil jeg nok være tre dage om ugen og resten af tiden her i Gram. Det skal nok gå altsammen, siger Jørgen Kring Jensen.

Teddy Lauritsen overtager Jørgen Kring Jensens ansvar for fabrikken i Gram. Foto: Lars Fahrendorff

Egetæpper købte Gram Tæpper fylder i dag godt i landskabet på industrivej. Der er 66 ansatte og tæppe-produktionen ruller derudaf. Det var i 1983, at Egetæpper opkøbte Gram Tæpper. I dag er der cirka 300 ansatte i produktionen i Gram, Herning og Litauen. Garnet kommer fra bl.a. fra egen fabrik i Litauen, der styres af fabrikschefen i Herning. Garnet købes ellers i USA og i Europa. Tæpperne bliver fortsat produceret i Danmark af dansk arbejdskraft.

Det hedder stadig Gram Tæpper, selv om det er mange år siden, at virksomheden blev en del af Egetæpper med hovedsæde i Herning. Foto: Lars Fahrendorff

Tæpper i vækst Og hvis man nu tror, at tæpper er helt på vej ud til fordel for hårde gulve, så tager man fejl. Egetæpper er i vækst og har gennem flere år opnået en stigende markedsandele især på erhvervsområdet - Mange virksomheder har brug for tæpper for at styrke støjklimaet. Sidder man på kontor i storrum dur det ikke med hårde gulve sammen med damer på stilletter og hårde såler under sko. Tæpper dæmper lyden. Derfor sælger vi mange tæpper til virksomheder, fortæller Jørgen Kring Jensen. Væg til væg-tæpper i private hjem er dog ikke så udbredte som i tidligere årtier, men til gengæld er salget af tilpassede tæpper og løse tæpper fortsat stort til private hjem.