Der var både hvid limousine og rød løber, da cirka 600 elever fra 8. årgang var til filmfestival på Hotel Harmonien fredag.

Eleverne, der kom fra både Aabenraa Kommune og hele Haderslev Kommune, dystede om, hvem der kunne lave de bedste hjemmelavede film og viste dem foran alle eleverne.

Der blev hujet og klappet til den store guldmedalje og ind imellem var filmenes emner ganske modige.

Én af de mere modige af slagsen handlede om en dreng, der sprang ud som homoseksuel og skulle tage mod til sig for at fortælle det.

Andre film handlede om fristelsen til at tage stoffer, om at tage fotos af andre i et omklædningsrum eller om at moppe.