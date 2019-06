Over en periode på seks år skal en teenagedatter være blevet misbrugt flere gange af sin biologiske far.

Ifølge anklageskriftet i en straffesag mod en 53-årig mand har hans datter gennemlevet et sandt helvede i seks år. Gennem næsten alle hendes teenageår, skal hun være blevet groft seksuelt misbrugt på flere forskellige adresser i Sønderjylland.

Gerningsstederne lå ifølge anklageskriftet i Gram, Haderslev, Bolderslev og Tønder. I en kælder til en boligblok på Varbergvej i Haderslev skal hendes far i et tilfælde have inviteret en anden mand til at deltage i voldtægten af datteren.

- Er vedkommende sigtet?

- Den p.t. ukendte gerningsmand er for os ukendt. Der er ikke sket noget siden anklageskriftet er rejst, konstaterer specialanklager Anemarie Haahr.

Anklageskriftet er fra den 9. maj 2019.

Et andet groft forhold, som faderen er tiltalt for, foregik i Bolderslev for 15 år siden. Her er den 53-årige mand tiltalt for "at have tiltvunget sig samleje med sin højgravide datter".

På samme tid og sted er han tiltalt for at have begået grov vold ved at give hende to-tre knytnæveslag i maven. I den forbindelse skal han have sagt:

"Jeg håber, horeungen dør".