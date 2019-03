500 gymnaster på gulvet ved Grams gymnastikopvisning

12 lokale hold samt et gæstehold henrykkede publikum med sjov gymnastik, hop, dans samt mange flotte springserier i en fyldt hal i Gram Fritidscenter.

Gram: For 44. gang indbød Gram Gymnastikforening til en gymnastikopvisning, og denne gang var der endnu flere springserier, end der normalt har været. Grunden hertil er, at man i denne sæson har kunnet benytte den nye springhal med springgrav i Gram Fritidscenter, og det har givet pote, for både små og store havde fine springserier med til opvisningen.

Tre hold fra Gram Gymnastikopvisning havde valgt ikke at være med til opvisningen - nemlig FUT for mænd, Midtsyds Voksen Mix samt Motionsdamer. Ellers var der masser af børnehold samt et ungdomshold, som er lavet sammen med Nustrup. Cirka 500 gymnaster var på gulvet, og de mange dygtige gymnaster fik stor applaus fra publikum, der var mødt talstærkt op, så den store hal i Gram Fritidscenter var fyldt til randen.

Instruktørerne havde valgt at overraske bestyrelsen, for de hædrede den for altid at være der og løse alle de udfordringer og problemer, der dukker op. Med den verbale hæder fulgte en stor kurv med snolder, som bestyrelsesmedlemmerne kan nyde ved de næste møder.

Selvom gymnastikopvisningen er overstået for denne gang, ligger de ikke på den lade side i foreningen, for gymnastikken står også for løbehold og svømmehold, som starter ny sæson i foråret.