500 frivillige skal feste med Jacob Haugaard

Haderslev: Alle kan blive en del af en sammenhæng, der gør en forskel - helt uden for egne relationer og helt uden økonomi. Det er målsætningen for Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev, der kan glæde sig over, at mange faktisk gerne vil gøre en forskel.

Torsdag mødes 500 frivillige derfor til Frivilligfest i Haderslev Idrætscenter, hvor der over god mad, fortælling ved Jacob Haugård og musikalsk underholdning ved Slesvigske Musikkorps skal hygges og nydes.

Alle foreninger, der er tilknyttet Frivilligcenter Haderslev, er inviteret med til frivilligfesten, og langt over 40 foreninger har taget imod tilbuddet, oplyser Rasmus Hejsel fra Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev i en pressemeddelelse.

Festen afholdes for, at foreningerne i mange forskellige størrelser kan give deres aktive frivillige et skulderklap. Med hjælp fra Haderslev Kommune og med mange frivillige hjælpere kan foreningerne feste for ganske få midler, samtidig med at man hygger sig med andre foreninger og finder ud af, at der findes et hav af fællesskaber i Haderslev kommune, der tager et socialt ansvar og i det daglige gør en stor forskel for vidt forskellige udsatte grupper.

Rigtig mange bliver i de samme foreninger i mange år. En del af festen bruges da også på at fejre jubilarer, der har været med i ti år eller mere. I 2019 er der cirka 50 jubilarer - lige fra 10 års- op til enkelte med 40 og 45- års arbejde for den samme forening.