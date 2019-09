47 bilister får bøder for høj hastighed og spirituskørsel

HADERSLEV/HAJSTRUP/HØJRUP: En del bilister gik i "fartfælderne" lokalt. Mandag holdt en af politiets ATK-vogne igen i Højrup. Det blev til 33 sager. Fem af bilisterne kørte hurtigt nok til et klip i kørekortet. To får betingede frakendelser af kørekortet. De kørte henholdsvis 84 og 86 km/t i byzonen

Vognen måtte også en tur helt til Hajstrup. Her havde utrygge borgere via "bestil en betjent" på politi.dk bedt om fartkontrol. Så 13 bilister blev blitzet. Tre af dem fik et klip, og én kan forvente en betinget frakendelse for at køre 73 km/t i byzonen.

Og så stoppede det almindelige politi en 23-årig mand fra Haderslev. Han kørte spirituskørsel og blev anholdt.