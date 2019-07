46-årig tilstår brand og bliver løsladt

Haderslev: En 46-årig mand fra Haderslev har tilstået, at det var ham, der torsdag aften satte ild på Havnens Loppemarked på Sydhavnsvej i Haderslev. Manden nægter dog, at det var med forsæt.

Den 46-årig mand, der er tilknyttet et bosted og udviklingshæmmet, blev fredag formiddag anholdt og sigtet for at have forårsaget branden, som fik meterhøje flammer til at slå op og kraftig røg til at brede sig. Den nordvestlige del af lagerbygningen, hvor der blev opbevaret usorteret affald, udbrændte, mens resten af bygningen fik kraftige røgskader.

Efter afhøringen blev den 46-årige løsladt.